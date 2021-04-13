القاهرة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسالتقى قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد بقائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس والقوة البحرية المشتركة "CMF" الفريق بحري صامويل بابارو الذي يزور مصر حاليا .وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وتعظيم مشاركة مصر في القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة .// انتهى //18:04ت م0200