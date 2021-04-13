سكاكا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأدى أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف الابتدائية اليوم ، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي "عن بعد"، من خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية.وتفقد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد الغامدي سير الاختبارات في عدد من المدارس، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع التعليم عن بعد، وأهمها استمرارالعملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.// انتهى //18:09ت م0201