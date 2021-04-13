إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وبحسب المركز الوطني الباكستاني لرصد الزلازل، بلغ عمق الزلزال 169 كيلومترا، وكان مركزه في سلسلة جبال هندوكوش بأفغانستان.وشعر بالزلزال سكان إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، وأجزاء من أفغانستان.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، غير أن هذا الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم تحسباً لوقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //18:13ت م0202