مقديشو 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلنت القوات الصومالية الخاصة المعروفة بـ "دنب" أنها قتلت 25 مسلحا من حركة الشباب خلال عملية عسكرية في منطقة "جامبول" الواقعة على بُعد نحو 48 كم من مدينة جوهر عاصمة ولاية هرشبيلي الإقليمية.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول عسكري قوله: إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها تقارير استخبارية عن وجود مسلحين في "جامبول" حيث كانوا على استعداد للقيام بأنشطة إرهابية في المنطقة.وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تعهدت فيه القوات المتحالفة بتسيير دوريات أمنية مشتركة قبل حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //18:13ت م0203