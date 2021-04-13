إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة وقع اليوم في ملعب لكرة القدم بمدينة "هاب" في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بين المقاعد المخصصة للجمهور داخل الملعب.وأضاف أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما جمعت فرقة إزالة المتفجرات الأدلة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //18:13ت م0204