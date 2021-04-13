الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- , بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال سموه " يشرفني أن أرفع لمقام سيدي الكريم -حفظكم الله-أخلص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يديم على مقام سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، كما أرفع للمقام الكريم -أيدكم الله-تهنئة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة، ودعواتهم المخلصة أن يحفظكم الله، وأن يعيد هذه المناسبة علينا جميعا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة -وفقكم الله-، حفظكم الله وأدام عزكم، والله يحفظكم ويرعاكم سيدي".// انتهى //18:48ت م0206