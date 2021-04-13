ظهران الجنوب 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة ظهران الجنوب أكثر من 860 سلة غذائية رمضانية وأكثر من 500 كرتون من الدجاج على مستفيدي الجمعية من المحتاجين، مقدمة من عدد من الشركات والمؤسسات الخيرية.وأوضح مدير الجمعية حسن القاضي أن الجمعية قامت بتأمين أجهزة كهربائية لعدد من المستفيدين ضمن مبادرة "الناس للناس" بقيمه إجمالية بلغت 350 ألف ريال.// انتهى//18:49ت م0207