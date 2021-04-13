جدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرأس معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ، الدكتور مشبب القحطاني، اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، تخلله استعراض أعمال اللجنة وأنشطتها وخططها المستقبلية.وخلال الاجتماع تم تقديم عرض أشار إلى أن اللجنة نظرت منذ إنشائها أكثر من 40 ألف قضية ، أسهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، وفق دور اللجنة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.وأوضح العرض أن أعمال اللجنة تركّز على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات، وبذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية للوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام ، كما تكرّس أعمالها للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون، من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بمنهجية علمية، بجانب تسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع.// انتهى //19:29ت م0217