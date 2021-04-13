الرباط 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم مباحثات افتراضية مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تناولت العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أنه تم خلال المباحثات استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية الراهنة، حيث عبّرا عن تطابق وجهات النظر إزاءها، مؤكدين على ما يتقاسمه البلدان من رؤى مشتركة بشأن تغليب لغة الحوار والتفاهم لحل النزاعات في المنطقة العربية، وبما يضمن الأمن والاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية للدول العربية والنأي بها عن نزعات الانفصال والتشرذم.وأضاف البيان أن المسؤول المغربي أشاد بالدور الذي ما فتئت تقوم به سلطنة عمان في المنطقة، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وسعيها إلى رأب الصدع والتقريب بين وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.كما ثمن المسؤول العماني دور العاهل المغربي الرائد في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.// انتهى //19:45ت م0218