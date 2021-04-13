واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم في بروكسل بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.وناقشا خلال اللقاء أهمية تعزيز سيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية لتقوية المؤسسات الأوكرانية، ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز تطلعات التكامل الأوروبي الأطلسي.وأكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة أي عدوان خارجي.// انتهى //19:47ت م0221