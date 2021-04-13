الخرطوم 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم، حيث أطلعهم على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.وأوضح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير دانيل ويس في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمراً وبنّاءً ، مضيفا أنه نقل خلاله لعضو مجلس السيادة تهاني الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية على التقدم الذي تحقق في مجالَي السلام والاقتصاد عبر اتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني.وأضاف أن البعثة ستواصل دعم الحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا، مشيراً إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس المقبل الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثية.// انتهى //19:49ت م0222