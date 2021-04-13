واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك متابعة حوار الاستقرار الإستراتيجي بين البلدين حول مجموعة من قضايا الحد من التسلح والقضايا الأمنية الناشئة، بناءً على تمديد معاهدة ستارت الجديدة.وأكد الرئيس الأمريكي خلال الاتصال أن بلاده ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها الوطنية ردّاً على تصرفات روسيا، مثل الاختراقات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات.كما شدد بايدن على التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، معرباً عن قلقه إزاء الحشود العسكرية الروسية المفاجئة في شبه جزيرة القرم المحتلة وعلى حدود أوكرانيا، داعياً روسيا إلى تهدئة التوترات.وأعاد الرئيس الأمريكي التأكيد على هدفه المتمثل في بناء علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا بما يتفق مع المصالح الأمريكية، مقترحًا عقد اجتماع قمة في دولة ثالثة في الأشهر المقبلة لمناقشة النطاق الكامل للقضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا.// انتهى //19:52ت م0223