الجزائر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم تسجيل 154 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وثلاث حالات وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 109 مرضى للشفاء.وأفاد بيان للوزارة بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 118.799 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.813 شخصاً، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3.137 حالة.// انتهى //19:53ت م0224