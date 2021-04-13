أديس أبابا 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضرراً بالفيروس.// انتهى //19:54ت م0225