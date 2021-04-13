أبها 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأطلقت جامعة الملك خالد اليوم، النسخة الثانية من مشروع "مبادرون"،الذي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أبناء المجتمع ومنسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن إطلاق النسخة الثانية من المشروع يتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث انطلق برنامج "رمضانك قرآن" الذي يشتمل على حلقات ومسابقات قرآنية في عدة فروع وحلقات لتصحيح التلاوة ومسابقات لتلاوة الأطفال وعدد من البرامج الأخرى.وأضاف أن إطلاق المشروع يأتي بعد تحقيق النسخة الأولى نجاحًا كبيراً، حيث استفاد منها أكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة خلال صيف العام الماضي، فيما تشارك جميع وحدات الجامعة من خلال أساتذة ومدربين مؤهلين في تنفيذ النسخة الثانية، وتشرف عليها وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي.يذكر أن برامج مشروع مبادرون في نسخته الثانية ستستمر خلال فصل الصيف، وتُقدَّم عن بعد.// انتهى //20:19ت م0230