الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأكد معالي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن معدل امتثال المنتجات الروسية المستوردة للوائح والمواصفات الفنية وصل في عام 2020م إلى نسبة 99.8%، كما زادت الواردات الغذائية الروسية الإجمالية إلى المملكة بأكثر من 25%.جاء ذلك خلال مشاركة "الهيئة" في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي لبعثة الأعمال للشركات الروسية المصدرة لمنتجات المجمع الصناعي الزراعي إلى المملكة، الذي عُقد يوم الاثنين 23 / 8 / 1442هـ الموافق 05 /04/ 2021م، تلبيةً لدعوة معالي نائب وزير الزراعة لروسيا الاتحادية سيرجي ليفين, حيث عُقد الاجتماع بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة الروسية والشركات الروسية والسعودية ذات العلاقة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تنمية التجارة الزراعية والغذائية بين البلدين، وشهادة منتجات حلال.وأوضح الجضعي أنه رغم ما خلفته جائحة كوفيد-19 من تحديات خطيرة وغير مسبوقة أثرت على العديد من جوانب الحياة، وتسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالميوسلاسل الإمدادات الغذائية، إلا أن الوباء أتاح فرصًا ومجالات مهمة، أحدها كان التعاون الوثيق والفعّال بين منظمي الأغذية والصناعة والمنتجين؛ للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد الغذائي.وأشار إلى أوجه التعاون التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء السعودية مع الوكالات النظيرة لها في روسيا، مثل وزارة الزراعة الروسية والخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، مستشهدًا بالأنشطة العديدة بين هذه الوكالات وقادة صناعة الأغذية الروسية لدعم وصول المنتجات الغذائية الروسية إلى سوق المملكة.وأفاد معالي رئيس هيئ الغذاء والدواء بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات الروسية المعتمدة من "الهيئة" لواردات اللحوم ومنتجات اللحوم والعسل والبيض إلى المملكة، وذلك بواقع (3) مؤسسات في عام 2019م إلى (27) منشأة في عام 2020م، كما زادت الواردات الغذائية الروسية الإجمالية إلى المملكة بأكثر من 25% في عام 2020م، إذ بلغت حوالي (141،548) طنًا،ما يعكس تطور التجارة السعودية الروسية، وعدم تأثرها من COVID-19.من جهته أوضح مدير مركز "حلال" الدكتور يوسف بن سالم الحربي خلال مشاركته في اللقاء, آلية المنظومة الوطنية للحلال في المملكة واشتراطات تعيين الجهات المانحة لشهادات حلال، والمواصفات القياسية الخليجية المختصة بالحلال، والمنتجات الغذائية التي تتطلب شهادات الحلال التي تشمل اللحوم والدواجن والمنتجات التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني.يذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة العديد من المتحدثين من الجانب الروسي، إضافةً إلى مسؤولين من الجهات ذات العلاقة وممثلي عددٍ من الشركات الروسية والسعودية.// انتهى //20:48ت م0233