عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأدّى اليوم, ٣٠٦٧٩ طالباً وطالبة في منطقة الحدود الشمالية من المرحلة الابتدائية، من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـ عن بُعد، وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا، على أن تبدأ اختبارات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية البالغ عددهم ٣٨١٦٧ طالباً وطالبة يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا , على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات و تسديد الفاقد التعليمي إن وجد.وكانت إدارتا الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ( بنين - بنات ) قد أكدت على عدد من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, منها إعداد جداول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، والإعلان عنها وإتاحتها على المنصة بوقتٍ كافٍ, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار، وأن تكون مدة اختبار للمواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام .20:49ت م0235