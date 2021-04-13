المدينة المنورة 01 رمضان 1442هـ الموافق 13 إبريل 2021م واسواكبت عدسة "واس" اليوم إفطار قاصدي المسجد النبوي لليوم الأول من رمضان الذي اقتصر على التمر والماء فقط وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات ذات العلاقة وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان.يذكر أن الوكالة شرعت في وقت سابق بإعداد آلية تنظيمية للإفطار بالمسجد النبوي ليكون بشكل استثنائي، فيما تتولى الوكالة بالتنسيق مع الجهات المختصة تقديم الإفطار للمصلين، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي خلال الإفطار، والأخذ بجميع التدابير الوقائية ورفع مستوى الرقابة على السلوكيات الخاطئة بالمسجد النبوي.//انتهى//21:18ت م0238