عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستتميز منطقة الحدود الشمالية بتقاليد شعبية في شهر رمضان المبارك، ومنها ما يعرف بـ" الطعمة" وهو تبادل أطباق المأكولات بين الجيران, مما أعدته ربات البيوت، وذلك قبل أذان المغرب طوال أيام الشهر .وغالبا ما تتضمن " الطعمة " الشوربة، والجريش ، والمنسف، والقرصان، والمرقوق والسمبوسة، واللقيمات، والثريد، والعصيدة، والمليحية، والخميعة، والفتيتة، والمحموسة .وعبر عدد من المواطنين عن أمانيهم بالعودة لموروث "الطعمة "، بعد انتهاء جائحة كورونا لتقوية الروابط بين الجيران ومد جسور التعارف والمحبة بين سكان الأحياء .// انتهى //21:37ت م0242