الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستنطلق غداً الأربعاء مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث ستُقام بنظام التجمع.وتستضيف المملكة مباريات 3 مجموعات بنظام التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما تحتضن الإمارات مواجهات مجموعة أخرى، حيث ستُقام منافساتها خلال المدة من 14 وحتى 30 أبريل.وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول بعثات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الرياض وجدة، وسط استقبال من مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.ويحضر فريق الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي وأجمك الأوزبكي، فيما تضم المجموعة الثالثة كلا من الأهلي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.ويحضر النصر في المجموعة الرابعة، وتضم كلا من الوحدات الأردني، السد القطري وفولاذ خوزستان.// انتهى //22:23ت م0262