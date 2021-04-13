الطائف 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واسانطلقت اليوم اختبارات المرحلة الابتدائية بمدارس البنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها للاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، وذلك بتشكيل لجنة الاختبارات وإعداد خطة تنفيذيه متكاملة من عدد من الإدارات المعنية، لضمان أداء أكثر من 200 ألف طالب وطالبة للاختبارات دون عوائق، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي, ومتابعة مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات ومديري ومديرات مكاتب التعليم.وتمثلت الخطة دور إدارة الأشراف التربوي في تزامن أداء الاختبارات مع ‏التغذية الراجعة للطلاب في المهارات وتعزيزها في جميع المراحل عدا الصفين الأول والثاني الابتدائي، وحصر أسماء الطلاب الحاضرين يوميا والتأكد من إجراءات الاختبارات، وحصر الطلاب الغائبين، ومتابعة ذلك مع أولياء الامور ومعالجة الفاقد التعليمي بداية من العام القادم، ودعم مكاتب التعليم ‏بالمشرفين والمشرفات الراغبين من إدارات الشؤون التعليمية والمدرسية والإدارات المرتبطة بما يمثل أكثر من 800 مشرف ومشرفة، ودعم الميدان التعليمي بزيارات من قيادات الإدارات و مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وحصر الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات ‏حضورياً في بعض المدارس.‏فيما استكملت إدارة الاختبارات والقبول دورها للصفوف الدراسية الأول والثاني في المرحلة الابتدائية، بحيث يتم تقويم أداء الطلاب في جميع معايير التقويم المدرجة في نظام نور لجميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني، ورصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب المجتازين لمعايير التقويم، ‏واستكمال البرامج العلاجية للطلاب غير المجتازين لمعايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي.‏وفي ذات الجانب تشكّل خطة إدارة التوجيه والإرشاد أثناء فترة الاختبارات أهمية بالغة بالتعاون في الإشراف على سير الاختبارات بالمدارس وعن بعد، ومعالجة أوضاع الطلاب الذين لديهم مشاكل تربوية ونفسية أثناء فترة الاختبارات، وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية للميدان التربوي وأولياء الأمور والطلاب، و مساعدة المرشدين الطلابيين في تنفيذ مهامهم أثناء فترة الاختبارات، ومتابعة المرشدين الطلابيين لمعالجة الفاقد التعليمي، واستقبال الحالات المحولة من المدارس في وحدة الخدمات الإرشادية، والاستمرار في تنفيذ الهاتف الإرشادي ومتابعة التقارير اليومية التي ترفع من المدارس عن أداء الطلاب للاختبارات وتحليلها فيما يتعلق ‏بالجوانب الخاصة بإدارة التوجيه الإرشاد.وعلى الصعيد ذاته تقدم إدارة تقنية المعلومات، خدمة الدعم التقني لمنصة مدرستي للمعلمين وذلك بتوضيح آليه بناء الاسئلة في المنصة او من خلال تطبيقات office 365 وتوضيح الشروط اللازم توفرها عند اعداد الاسئلة، والمشاركة في لجان الدعم الفني للاختبارات مع الادارات الاخرى، وتقديم خدمات الدعم المباشر عبر وسائل التواصل المعتمده والمعلنه مسبقا في الميدان، بالإضافة إلى المتابعة الفنية المستمرة مع المدارس وتذليل الصعوبات التي تواجههم أثناء فترة الاختبارات، والمشاركة في اللقاءات التدريبية التي تقدمها الادارة لتهيئة الميدان التعليمي للاختبارات.// انتهى //22:24ت م0263