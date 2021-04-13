الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسيلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الوحدات الأردني مساء غد الأربعاء، في المباراة التي تقام في الرياض، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهاباً وإياباً في الرياض ابتداءً من يوم غد، وحتى الـ 30 من الشهر الحالي.// انتهى //22:28ت م0265