مكة المكرمة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عدد من المظلات على معتمري بيت الله العتيق، وذلك ضمن حملتها (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في عامها الخامس.وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المعارض والمتاحف والمشرف على الحملة المهندس ماهر الزهراني أن هذه الحملة تواصل تألقها كل عام، وذلك خدمة لضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وحمايتهم من أشعة الشمس.// انتهى //22:52ت م0269