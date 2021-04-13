تبوك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساستقبلت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك خلال الربع الأول لعام 2021م (27228) مكالمة منها (5063) بلاغاً إسعافياً، و (1858) بلاغاً لحالات الحوادث، فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية (3165) حالة، بالإضافة إلى تلقي (40) بلاغاً عبر تطبيق "أسعفني".وأوضح المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بالمنطقة محمد بن سعد العنزي أنه جرى التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة، حيث تُراجع مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.ودعا العنزي المواطنين والمقيمين عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- إلى الاتصال بغرفة العمليات على الرقم الموحد (997) أو عن طريق التطبيق الإلكتروني "أسعفني".// انتهى //22:53ت م0271