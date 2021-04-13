نيوم 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، هنأه سموه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الجميع بالخير والنماء .// انتهى //22:57ت م0274