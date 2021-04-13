عام / الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد دعمها لليابان في التخلص من المياه الملوثة في محطة فوكوشيما
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
الأمم المتحدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستعمل عن كثب مع حكومة اليابان التي تستعد للتخلص من أكثر من مليون طن من مياه البحر الملوّثة المستخدمة في تبريد الوقود النووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.
وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيان صحفي اليوم، أن حلّ اليابان كان ممكنا تقنيا ومتوافقا مع المعايير الدولية، مشيراً إلى استعداد الوكالة لتقديم الدعم الفني في مراقبة ومراجعة التنفيذ الآمن والشفاف للخطة.
وأوضح أن عمليات تصريف المياه الخاضعة للرقابة في البحر هي ممارسة روتينية لتشغيل محطات الطاقة النووية في العالم بعد تقييمات السلامة والأثر البيئي، مبيناً أن قرار حكومة اليابان اليوم يعد علامة فارقة ستساعد في تمهيد الطريق لإحراز تقدّم مستمر في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
يذكر أن اليابان تعتزم البدء في التخلص من 1.25 مليون طن من مياه البحر الملوثة في المحيط الهادئ في غضون عامين، ولكن فقط بعد تمييعها وتصفيتها من أغلب المواد المشعة.
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