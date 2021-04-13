واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً اليوم عند إغلاق جلسات التداول.‏فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎13.60‎‏ نقطة، أي ‏‎0.33‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‎4141.59‎‏ نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع ‏‎146.10‎‏ نقطة، ‏أي‎1.05 ‎‏ بالمئة، إلى 13996.10 نقطة.‏فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ ‏‎ 68.13‎نقطة، أي ‏‎0.20‎‏ بالمئة، إلى ‏‎33677.27‎‏ نقطة.‏‏// انتهى //‏23:42ت م0278