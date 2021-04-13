اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عن الإغلاق
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً اليوم عند إغلاق جلسات التداول.
فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.60 نقطة، أي 0.33 بالمئة ليغلق عند 4141.59 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 146.10 نقطة، أي1.05 بالمئة، إلى 13996.10 نقطة.
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 68.13نقطة، أي 0.20 بالمئة، إلى 33677.27 نقطة.
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