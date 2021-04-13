اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عن الإغلاق

الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
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واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً اليوم عند إغلاق جلسات التداول.‏
فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎13.60‎‏ نقطة، أي ‏‎0.33‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‎4141.59‎‏ نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع ‏‎146.10‎‏ نقطة، ‏أي‎1.05 ‎‏ بالمئة، إلى 13996.10 نقطة.‏
فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ ‏‎ 68.13‎نقطة، أي ‏‎0.20‎‏ بالمئة، إلى ‏‎33677.27‎‏ نقطة.‏
‏// انتهى //‏
23:42ت م
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