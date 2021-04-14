واشنطن 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسرفعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، باسمها واسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى كل أبناء وبنات المملكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسألت سموّها الله عز وجل، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال، وأن يجعله شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //00:12ت م0001