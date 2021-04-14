المدينة المنورة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسبدأت بالمدينة المنورة أمس, فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، والتي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ويشارك فيها "131" متسابقاً ومتسابقة.واستقبل فرع الوزارة بالمدينة المنورة "11" متسابقاً، و "6" مُتسابقات بالمنطقة من المشاركين بالمسابقة، حيث شاركوا "عن بُعد" عبر شاشة إلكترونية؛ تربطهم بالمُحكمين والمُحكمات بالوزارة للاستماع لتلاواتهم, تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل الجائحة.وعبر عدد من المتسابقين عن سعادتهم بوصولهم للتصفيات النهائية، مُبتهلين لله تعالى بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، على ما يُقدمه لحفظة كتاب الله، سائلين الله تعالى أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته الرشيدة.وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب بن علي العتيبي, أنه هُيئت فروع وزارة الشؤون الإسلامية بمناطق المملكة ومنها فرع المدينة المنورة بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ ليُتاح للمتسابقين التواصل المُباشر مع لجنة التحكيم صوتاً وصورة عن بُعد، حرصاً على سلامة الجميع، منوهاً بالاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بحفظة كتاب الله من خلال الموافقة على هذه الجائزة وتنظيم المُسابقة، سائلاً الله تعالى أن يُجزيه "أيده الله" خير الجزاء على ما يقدمه لحفظة القرآن الكريم.يُذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية تستمر حتى 5 رمضان، ويتنافس فيها 131 متسابقاً ومتسابقة, بمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة, ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات, كما تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وثلاثين ألف ريال.// انتهى //00:33ت م0005