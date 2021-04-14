مكة المكرمة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بتوزيع عدد من وجبات الإفطار على الصائمين المصلين والمعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام.وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعي خالد بن فهد الشلوي أنه وُزّعت وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين والعاملين في المسجد الحرام ، المشتملة على زمزم وتمر, وراعت عملية التوزيع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بحيث وٌزعت على المصلين في أماكنهم تجنباً للزحام، حيث تحتوي الوجبات على تمرات وكمامة ومنديل معقم.// انتهى //00:35ت م0006