رفحاء 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسوزعت جمعية البر الخيرية الأهلية بطلعة التمياط ، بمنطقة الحدود الشمالية أكثر من 800 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين لديها.وأوضحت الجمعية أن العمل جارٍ على إعداد وتوزيع وجبات تفطير تستهدف الأسر المستفيدة, بالإضافة إلى العمالة وبمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، بما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.يذكر أن الجمعية صرفت خلال الربع الأول لعام 2021م مبلغ 750,000 ريال مساعدات للمستفيدين، شملت بطاقات تسوق وأجهزة منزلية وإعانات مالية وسلال غذائية وإعانات إيجار ، حيث تكفل الجمعية 750 مستفيداً ضمن 200 أسرة.// انتهى //00:36ت م0007