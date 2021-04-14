الطائف 01 رمضان1442 هـ الموافق 13 أبريل2021 م واستنظم جمعية "إعلاميون" في الطائف بالشراكة مع مركز إعلاميون للتدريب والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "إعلاميون في رمضان" حزمة من الورش الإعلامية التدريبية "افتراضيا".وتسلط المحاضرات الضوء على العديد من الجوانب الإعلامية من خلال أطروحات في المجال الإعلامي على مدى أيام الشهر الفضيل.يأتي ذلك في إطار إثراء الجمعية لأعضائها ودعم وتطوير الأفكار الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //01:40ت م0014