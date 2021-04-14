الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسقدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة جرعات لقاح فيروس كورونا لمنسوبيها بالتعاون مع وزارة الصحة، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، وعدد من الممارسين الصحيين المختصين الذين أشرفوا على تقديم اللقاح لجميع الراغبين من منسوبي المدينة، إضافة إلى تثقيف الحضور عن اللقاح وفعاليته، وضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة.وحرصت فرق الخدمات الطبية أثناء وجودها في المدينة على توجيه رسائل توعوية وتثقيفية عن إسهامات اللقاح العالية في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.// انتهى //01:50ت م0016