الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واستأهل فريقا النصر والوحدة إلى الدور النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف) وذلك بعد فوز الوحدة على الفتح 71-64 وفوز النصر على الهلال 80- 71 في ختام الدور النصف النهائي والذي أقيم يوم أمس الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة بالرياض.وتقام يوم الاربعاء على نفس الصالة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي تجمع الهلال والفتح عند الساعة 9.30 مساءً.وتختم منافسات البطولة في النهائيات التي ستلعب بدايةً من يوم الخميس 15 أبريل والتي ستلعب فيها المواجهة الأولى بين النصر والوحدة عند الساعة 9.30 مساءً، ثم يوم السبت17 ابريل المواجهة الثانية بين نفس الفريقين لتحديد البطل وذلك عند الساعة 9.30 مساءً وفي حالة التعادل، تلعب مباراة فاصلة اليوم التالي عند الساعة 9.30 مساءً، والتي سيعلن بعدها عن بطل الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.// انتهى //01:58ت م0018