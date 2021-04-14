إسلام آباد 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم قرار التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا؛ نظراً للارتفاع المستمر في الإصابات اليومية بالفيروس في باكستان.وأخبرت عن تسجيل باكستان أعلى عدد للوفيات بفيروس كورونا خلال يوم منذ 29 يونيو الماضي، حيث سُجّلت 118 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسلطت صحف إسلام آباد الضوء على الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.ولفتت الانتباه إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على قيادي بارز في حركة طالبان باكستان المحظورة خلال عملية عسكرية نفذتها في مقاطعة وزيرستان، وإصابة 12 شخصًا بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة وقع في ملعب لكرة القدم في إقليم بلوشستان.وتناقلت صحف الأربعاء إعلان السلطات الأفغانية مقتل 22 من أفراد قوات الأمن بهجمات نفذتها حركة طالبان.// انتهى //11:21ت م0044