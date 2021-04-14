عام / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
الباحة 02 رمضان 1442هـ الموافق 14 أبريل 2021م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن, والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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11:34ت م
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