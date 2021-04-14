امستردام 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسارتفعت الصادرات والواردات الهولندية خلال شهر فبراير الماضي.وذكر مكتب الإحصاءات الهولندية اليوم أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5ر4 في المئة خلال فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفعت الواردات على أساس سنوي بنسبة 8ر5 في المئة في فبراير الماضي.وأشار المكتب إلى أن نسبة النمو تعد الأكبر منذ عام 2019.// انتهى //11:45ت م0052