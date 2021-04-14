الداير 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسكرم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أمس ، الفائزين بجائزة الأداء المتميز بمقر المحافظة .واستعرض أمين الجائزة سالم بن حسين المالكي، فروع الجائزة التي شملت مجال القيادة، والتميز الإداري، والموظف المتميز، والتميز المؤسسي في القطاع العسكري والمدني ومجال التعليم، إلى جانب الموظف والموظفة التربوية، والتميز في مجال الطلاب والطالبات، والمبادرات .// انتهى //12:15ت م0057