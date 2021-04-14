الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسقدّم مستشفى أحد بالمدينة المنورة خدماته لـ 124,677 مستفيداً في العديد من التخصصات الطبية خلال الربع الأول من العام 2021م.واستقبل قسم الطوارىء 10174 مراجعاً، فيما بلغ مراجعي العيادات الخارجية 17440 مرجعاً، وقدّم مركز الأسنان خدماته لـ 3486 مستفيداً، واستقبل مركز العيون 10396 مراجعاً.وأجرى المستشفى 576 عملية جراحية، و325 عملية جراحية من عمليات اليوم الواحد، وقام قسم الفحوصات المخبرية بعمل 330441 فحصاً، إضافة إلى 7195 فحصاً إشعاعياً لقسم الأشعة، كما تم تسجيل 462 حالة ولادة، واستقبلت الصيدلية 8945 مراجعاً، وقسم الخدمة الاجتماعية 379 مستفيداً، فيما قام قسم العناية المركزة بخدمة 52 مريضاً.// انتهى //12:16ت م0058