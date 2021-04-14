رام الله 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1923 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و22 وفاة، و2245 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 180 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 57 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 530 مصابًا.// انتهى //13:36ت م0078