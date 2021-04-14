تبوك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأوضحت صحة تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في تبوك بلغ 42777 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن، مشيرةً إلى أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال عيادتين.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال, وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:39ت م0079