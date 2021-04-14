جيزان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسقدمت قافلة طب الأسنان الثالثة بجامعة جازان خدماتها لـ 11996 مستفيداً ومستفيدة من طلاب وطالبات الجامعة ومدارس منطقة جازانوأوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن الوصول للطلاب وتوعيتهم بصحة الفم والأسنان وسط الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا كان من أهم أولويات الحملة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن القافلة لهذا العام قدمت خدماتها على مدى 3 أسابيع وحققت مستهدفاتها بالوصول لما يقارب 12 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي، بعرض برامج اجتماعية توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الأسنان، خاصة طلاب المرحلة الابتدائية في 44 مدرسة من مدارس منطقة جازان ومحافظاتها، إضافة إلى 5 مدارس من القطاع الخاص.وبين أن القافلة ركزت خلال العام الحالي على تقديم مواد توعوية وإطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة التفريش اليومي للطفل بطريقة إنجاز المهمات من خلال خانة تختص بتلقي الاستشارات الطبية عن طريق بريد الاستشارات الطبية، إضافة إلى تسجيل مواعيد لدى عيادات طب الأسنان في الكلية.// انتهى //13:53ت م0082