تبوك 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.ونوه سموه بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة والتوجيه الذي يلقاه مشروع نيوم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم وتسخير الإمكانيات كافة لنجاح أعمال نيوم.// انتهى //13:55ت م0084