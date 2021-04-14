رام الله 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسدعا مسؤول فلسطيني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف أمام الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، في بيان اليوم أن الانتهاكات في المسجد الأقصى التي تمثلت بقطع كوابل مكبرات الصوت ومنع رفع أذان العشاء، ومصادرة إفطار الصائمين، ومنع توزيع الحلوى، وإقامة الحواجز والاعتقالات والاعتداءات عليهم، بأنه انتهاك صارخ لجميع قوانين حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حق العبادة، عدا عن اعتبار القدس مدينة محتلة يحظر على قوات الاحتلال المس بالحقوق والحريات الدينية فيها.وأشار إلى أن كل ذلك يُلزم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدولِه ومؤسساته، الوقوف أمام التزاماتهم بالتصدي لهذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الاحتلال، حسبما تنص عليه القوانين والاتفاقات التي وقعوا عليها.وعدّ الصمت الدولي ضوءًا أخضرًا للاحتلال لكي يمضي في مخططاته الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة والسيطرة التامة على المسجد الأقصى عن طريق هدمه وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم حسبما تدعو إليه الجمعيات الإرهابية الاستيطانية المدعومة من قبل حكومة الاحتلال.// انتهى //14:06ت م0085