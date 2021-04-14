نجران 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسأجرى مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران 10 عمليات قلب مفتوح، إضافة إلى 3 عمليات تبديل صمامات الأورطي بالقسطرة، بالإضافة إلى 554 قسطرة قلبية منها 288 قسطرة علاجية، منذ بداية العام الحالي 2021م.وأوضحت صحة نجران أن عيادات القلب بالمركز قدّمت خدماتها لعدد 2814 مراجعاً، كما استفاد من التصوير بتقنية الإيكو عدد 1917 مراجعاً، وتم عمل تخطيط القلب لعدد 1346 مراجعاً، فيما استفاد من تصوير القلب عن طريق منظار المريء عدد 24 مراجعاً خلال الفترة نفسها.// انتهى //14:11ت م0088