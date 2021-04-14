تونس 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باجتماع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي برؤساء الغرف التجارية والصناعية المشتركة في تونس، من أجل الإعداد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل التوجه للشركاء الدوليين بمشروع اقتصادي إصلاحي.ورصدت تسجيل تونس مزيدًا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابات 274 ألفا و 604 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و396 وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة في البلاد.وأشارت صحف الأربعاء إلى تأكيد دبلوماسي أوروبي في بروكسل أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرط مسبق لاستقرار ليبيا وسيادتها.وكتبت صحف تونس عن إقلاع طائرتي نقل عسكريتين مصريتين إلى ليبيا محملتين بأطنان من المساعدات الطبية في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي في مختلف الظروف.// انتهى //14:11ت م0089