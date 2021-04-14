اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية النيجر
الأربعاء 1442/9/2 هـ الموافق 2021/04/14 م واس
نيامي 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , هدية المملكة لجمهورية النيجر المتضمنة 100 طن من التمور .
وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي، سلمها لمعالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعية النيجري هابو موسى في العاصمة نيامي .
حضر التسليم سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى النيجر، وممثل خلية الأزمات الغذائية التابعة لمكتب دولة رئيس الوزراء، وممثلو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية .
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم .
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15:55ت م
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