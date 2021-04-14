نيامي 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , هدية المملكة لجمهورية النيجر المتضمنة 100 طن من التمور .وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي، سلمها لمعالي وزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث الطبيعية النيجري هابو موسى في العاصمة نيامي .حضر التسليم سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى النيجر، وممثل خلية الأزمات الغذائية التابعة لمكتب دولة رئيس الوزراء، وممثلو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية .وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم .// انتهى //15:55ت م0138