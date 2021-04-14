جازان 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان خلال شهر رمضان وحتى الثاني عشر منه، برنامج الكلمات الدعوية التي يلقيها عدد من الدعاة "عن بعد" عبر حساب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة على اليوتيوب، وتبث الساعة الخامسة عصراً.وتتضمن الكلمات الحديث عن وجوب صوم رمضان ووقته، ومن أحكام الصيام، وشهر الصيام والقيام، والصيام عبادة وأحكام، وفضل الصيام، ومفسدات الصوم، وشرح حديث "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم.."، ومقاصد الصوم وأهمية استحضارها، واستغلال أوقات شهر رمضان، والصيام جُنة، والصيام والقرآن يشفعان، وصيام الجوارح.كما ينظم الفرع البرنامج الدعوي الرمضاني النسائي لهذا العام الذي يتضمن سلسلة من المحاضرات النسائية يلقيها عدد من الداعيات "عن بعد" .وتشمل المحاضرات الحديث عن مسائل وأحكام الصيام والقيام، وشرح حديث (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأحوال المرأة في رمضان، ومخالفات تقع من بعض الصائمين، وسنن مهجورة في رمضان، ونماذج من الأعمال الصالحة في رمضان، واستغلال أوقات شهر رمضان، وشهر رمضان شهر القرآن، وليال عشر، وفضل العشر الآواخر وليلة القدر، والصدقة في رمضان، وأحكام العيدن كما تقام دورة علمية بعنوان (من أخطاء الصلاة).// انتهى //15:56ت م0139