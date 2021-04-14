طرابلس 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -الذي قام بزيارة إلى اليونان- بالرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال المحادثات الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.// انتهى //16:01ت م0141