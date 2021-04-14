القاهرة 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4ر630 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4ر4 مليارات جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 10115.51 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.64% مسجلاً 1833.4 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 4.23% لينهي التعاملات عند مستوى 2733.47 نقطة.// انتهى //16:02ت م0143